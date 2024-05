Tunisie : Nouveau report de l’’affaire Omar Laabidi

La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a reporté, une nouvelle fois, l’examen de l’affaire du jeune supporteur du Club africain Omar Labidi mort noyé suite à une poursuite policière aux alentours du stade olympique de Radès.

L’affaire a été reportée pour une dernière fois à juin 2024, afin de statuer sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Ben Arous en novembre dernier, condamnant 12 agents sécuritaires à des peines de 2 ans prison pour homicide involontaire.

Le comité de défense et la famille d’Omar Laâbidi avaient fait appel de ce jugement de première instance et espère que la Cour d’appel retiendra, cette fois-ci, l’accusation de non-assistance à personne en danger et que les accusés soient reconnus coupables d’homicide volontaire.

Y. N.