Mohamed Ali Nafti reçoit le nouvel ambassadeur ivoirien et souligne la solidité des relations bilatérales

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a reçu aujourd’hui, 3 Avril 2025, au siège du Ministère, Ebagnilin Benjamin MALAN NIAMKE, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance en tant que nouvel Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Tunisie.

Le Ministre a salué les relations de longue date et solides entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire, alors que les deux pays célèbrent cette année le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a souligné la volonté de notre pays de soutenir et de renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération avec la Côte d’Ivoire, qui est un partenaire économique de premier plan dans la région et qui accueille un nombre important de jeunes entrepreneurs tunisiens et d’entreprises tunisiennes.

Pour sa part, l’Ambassadeur désigné de la Côte d’Ivoire a affirmé sa volonté de consolider les relations de fraternité et de coopération avec la Tunisie dans les différents domaines d’intérêt commun et de contribuer, de par ses nouvelles fonctions, à hisser ces relations aux meilleurs rangs, en œuvrant à élargir leurs horizons dans les secteurs économique, académique et culturel.

Communiqué