Clôture du projet ProSol pour la protection des sols dégradés en Tunisie

La journée de clôture du projet ProSol (Protection et réhabilitation des sols dégradés en Tunisie), mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MARHP), aura lieu mardi 8 avril 2025 de 9H00 à 13H30 à l’Hôtel Royal ASBU, à Tunis.

La cérémonie aura lieu en présence de hauts responsables du MARHP, de représentants de l’ambassade d’Allemagne et des organismes partenaires, experts et acteurs du secteur agricole.

Mis en œuvre depuis 2019 par la GIZ Tunisie et la Direction générale de l’aménagement et de la conservation des terres agricoles (DG-Acta) au MARHP), le projet ProSol a été implanté, sur cinq ans et demi, dans 7 gouvernorats du nord-ouest et du centre-ouest du pays, à savoir Béja, Jendouba, Siliana, Kef, Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine. Il visait à aider les petits agriculteurs à mettre en œuvre les meilleures pratiques de protection des sols et de réhabilitation des terres dégradées outre l’introduction d’instruments financiers appropriés et l’amélioration du cadre réglementaire.

Le projet a été d’un grand appui aux efforts de l’Etat tunisien et à la stratégie d’aménagement et de conservation des terres agricoles (Acta) lancée en 2017, qui envisage, à l’horizon 2050, de développer des territoires ruraux prospères qui gèrent de manière durable les ressources naturelles.

La mise en œuvre du projet a nécessité des approches innovantes, un savoir-faire technique, une amélioration des connaissances et des services de conseils multidisciplinaires, outre une gouvernance participative qui a impliqué tous les acteurs concernés et les groupes cibles des zones d’intervention.

Un nouveau projet «Soil Matters» dans le cadre de la coopération tuniso-allemande sera aussi annoncé lors de cette journée de clôture.