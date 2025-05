La Tunisie │ L’ensemencement des nuages pour améliorer les réserves en eau

La Tunisie a réalisé le 16 avril sa première opération d’ensemencement artificiel de nuages, technique dite d’«ensemencement des nuages», dans le bassin du grand barrage de Sidi Salem (gouvernorat de Béja, nord-ouest), dans le but d’augmenter les précipitations et d’atténuer la pénurie d’eau qui frappe le pays depuis cinq années consécutives de sécheresse record.

L’annonce officielle a été faite par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, lors des célébrations de la Journée nationale de l’agriculture, le 12 mai 2025.

L’opération, menée en collaboration avec les ministères de la Défense nationale et des Transports et entièrement conçue par l’expertise scientifique tunisienne, a vu un avion militaire libérer des noyaux de condensation à l’intérieur de monticules chargés d’humidité au-dessus du plus grand barrage du pays.

L’initiative, comme indiqué dans une note du ministère sur ses réseaux sociaux, fait partie d’un programme pilote de sécurité hydraulique qui, s’il est confirmé, sera étendu à d’autres zones stratégiques du nord et du centre.

Selon les informations publiées par le ministère, le cocktail utilisé comprend de l’iodure d’argent, de la glace sèche et du sel, des substances couramment utilisées dans des programmes similaires au Maroc, aux Émirats et en Chine, considérées comme ayant un faible impact environnemental si elles sont utilisées en quantités contrôlées.

Ben Cheikh a lui-même souligné que, grâce aux dernières pluies et aux interventions de rationalisation, les réserves globales des 37 barrages tunisiens ont atteint 927 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 130 millions par rapport à l’année dernière.

Par ailleurs, l’été prochain, l’usine de dessalement de Sousse entrera en service pour soutenir celles de Sfax et de Zarat, à Gabès.

Parallèlement à l’ensemencement des nuages, le gouvernement prévoit de numériser entièrement la gestion de l’eau grâce à deux nouvelles plateformes : l’une pour l’aide à la décision en temps réel des opérateurs techniques et l’autre pour les autorisations électroniques d’utilisation des ressources publiques en eau. Par ailleurs, un projet est en cours pour couvrir les stations de pompage avec des panneaux photovoltaïques afin de réduire le coût énergétique du pompage de l’eau.

La Tunisie, où le taux de remplissage moyen des barrages oscille autour de 40%, enregistre un déficit pluviométrique de plus de 30% par rapport à la moyenne trentenaire.

Alors que le changement climatique fait grimper les températures estivales au-dessus de 45 degrés et assèche les nappes phréatiques, Tunis se tourne vers des solutions d’ingénierie météorologique déjà testées avec succès au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Une première évaluation technique des résultats de l’opération sera présentée d’ici juin : si le gain en eau dépasse 10%, l’ensemencement des nuages ​​deviendra partie intégrante du nouveau Plan national de gestion durable de l’eau (2025-2035).

Parallèlement, l’Institut national de météorologie a été chargé de cartographier les cellules cumulus appropriées et de définir des fenêtres opérationnelles compatibles avec les couloirs aériens civils.

Avec cette initiative, Tunis ambitionne de se positionner parmi les pays pionniers de la région dans l’utilisation des technologies de modification artificielle du climat, tout en poursuivant la course à la diversification des sources entre le dessalement, la réutilisation des eaux usées et la réduction des pertes du réseau. « Il s’agit d’une mesure d’urgence, et non d’une solution définitive. Nous continuerons de privilégier un ensemble d’innovations pour garantir la sécurité hydrique des générations futures », a assuré Ben Cheikh.