Drame à Grombalia | Deux morts et 6 blessés dans le renversement d’un louage

Un accident de la route survenu ce mercredi 21 mai 2025 au niveau de Grombalia a coûté la vie à deux personnes, et a également fait six blessés.

Dans une déclaration à la Radio nationale, une source de la protection civile a affirmé que le chauffeur ainsi qu’une passagère sont morts dans le dérapage du louage (transport inter-régional).

Les six blessés ont été transportés à l’hôpital de Grombalia et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les responsabilités dans ce drame.

Y. N.