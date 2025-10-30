Mahdia | Décès d’un homme après une chute depuis le toit de sa maison

Un drame a secoué la ville de Mahdia en fin de journée de ce jeudi 30 octobre 2025, après le décès d’un homme suite à une chute survenue depuis le toit de sa maison.

La victime est morte sur le coup, indique une source citée par Jawhara FM, en ajoutant que les circonstances exactes de cette chute restent pour l’heure indéterminées.

Suite à ce drame, les autorités compétentes ont rapidement été dépêchées sur les lieux et le corps de la victime a été transféré à l’hôpital Taher Sfar de Mahdia, où une autopsie sera pratiquée dans le cadre de l’enquête ouverte par le procureur afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.

