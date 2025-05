Agression d’un étudiant gabonais à l’Ariana | L’AESGT appelle à la vigilance et à la solidarité

L’Association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie (AESGT) a dénoncé l’agression d’un étudiant gabonais survenue ce samedi 24 mai 2025 à l’Ariana au nord de Tunis.

Dans son communiqué l’AESGT précise que Christ Darlain Matabo a été interpellé par une bande d’adolescent tunisiens : « l’un des agresseurs lui a demandé un dinar et face à son refus de céder à cette demande, M. MATOBO a été poursuivi et attaqué par derrière… L’agression ayant eu lieu « sous les yeux de plusieurs passants »

L’étudiant été touché par un objet tranchant au visage, déplore encore l’Association qui a fermement condamné cette agression et qui a également lancé un appel à la vigilance et à la solidarité au sein de la communauté gabonaise et au-delà.

Le communiqué insiste par ailleurs sur la nécessité de prévenir immédiatement les autorités compétentes, l’association ou de contactez un membre de la communauté, en cas d’agression ou d’autres incidents.

Y. N.