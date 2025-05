Licenciement de Sofien Rejeb | Dar Assabah : Solidarité syndicale et appel à la mobilisation

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé sa vive indignation suite au licenciement de Sofien Rejeb de Dar Assabah.

Cette décision met fin à 32 ans de carrière au sein de l’institution pour Sofien Rejeb, qui occupait les fonctions de directeur et ancien rédacteur en chef de Dar Assabah, déplore le SNJT dans un communiqué publié ce jeudi 29 mai 2025.

Le licenciement fait suite à un conseil de discipline tenu le 5 mai et les accusations portées contre Sofien Rejeb et sur lesquelles se fonde cette décision sont contestées par l’intéressé et son équipe de défense.

La même source précise que le motif du licenciement de Sofien Rejeb repose sur la création, il y a onze ans, d’un site web, or selon les informations communiquées par le SNJT, le journaliste avait obtenu l’aval des responsables de Dar Assabah de l’époque pour cette initiative et aurait cessé toute gestion du site dès sa prise de fonction à la tête de la rédaction.

Le SNJT estime que cette décision est un « précédent grave qui s’apparente à un manque de respect envers les journalistes expérimentés» et il s’agit d’une mesure « arbitraire dont la motivation réelle résiderait dans les relations notoirement tendues entre la direction de Dar Assabah et Sofien Rejeb, suite à des divergences d’opinions».

Tout en appelant à la mobilisation, le Syndicat a annoncé sa détermination à engager toutes les démarches légales nécessaires pour défendre les droits du Sofien Rejeb.