Tunisie-Algérie │ Caravane touristique pour une conduite responsable

A l’orée de la nouvelle saison touristique estivale, souvent marquée par une grande mobilité entre l’Algérie et la Tunisie, un Media Driving Tour, est revenu à Alger, lundi 2 juin 2025, après avoir parcouru, pendant quelques jours, plus de 3 000 kilomètres entre les deux pays voisins, avec un double objectif : promouvoir une culture de la conduite responsable et renforcer le tourisme entre les deux pays du Maghreb.

L’initiative, réservée aux journalistes de divers journaux algériens, publics et privés, a combiné formation, expérience de terrain et découverte de territoires encore méconnus.

Du cœur d’Alger aux oasis de Bou Saâda et d’Oued Souf, dans le sud-ouest algérien, en passant par Tozeur, dans le désert tunisien, et l’île pittoresque de Djerba, les participants ont vécu un road trip sous le signe de la prudence, démontrant qu’il est possible de parcourir de longues distances sans excès de vitesse et dans le respect total du code de la route.

Le convoi était accompagné, outre les véhicules des journalistes, d’un bus touristique, de véhicules d’assistance technique et d’un groupe de motocyclistes professionnels, qui ont assuré le soutien et la sécurité tout au long du parcours.

«Notre mission est d’éduquer et de sensibiliser, mais aussi de créer des ponts entre les peuples par la route, le voyage et le récit», a déclaré à ANSAmed le journaliste Nabil Meghiref, promoteur de l’initiative et spécialiste du secteur automobile. «Nous voulions montrer que le respect des règles n’est pas une limite, mais une garantie pour que chacun arrive à destination sain et sauf», a-t-il ajouté.

La sécurité routière était le leitmotiv de cette édition, avec des séances pratiques dédiées à la conduite automobile et moto, dispensées sous la supervision d’instructeurs professionnels et de motards experts.

Lors d’une conférence de presse organisée sur l’île tunisienne de Djerba, les participants ont discuté du rôle croissant des deux-roues dans la circulation nord-africaine et de l’importance d’une cohabitation sûre entre conducteurs et motocyclistes.

Outre son aspect éducatif, l’initiative avait une forte vocation touristique.

En collaboration avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), la caravane a mis en avant des destinations moins fréquentées par le public algérien, comme Djerba, soulignant ainsi la volonté mutuelle de renforcer les échanges touristiques.

En 2024 seulement, plus de 1,4 million de Tunisiens ont visité l’Algérie, tandis qu’environ 3,8 millions d’Algériens ont choisi la Tunisie, voyageant souvent en voiture.

L’initiative a également renforcé le lien entre la presse et les institutions : des représentants des médias institutionnels de la gendarmerie et de la police algériennes ont également pris part à la caravane, consolidant ainsi la coopération pour une communication publique efficace sur le thème de la sécurité routière.

D’après ANSAMed.