Transparence financière │ La Tunisie dans le viseur du Gafi

Soupçonnée de ne pas faire assez d’efforts en matière de transparence des flux financiers ou de numérisation des données et accusée également de ne pas lutter assez contre le financement du terrorisme, la Tunisie pourrait réintégrer la liste grise des pays «sous surveillance», dont elle est sortie en 2019.

C’est ce que rapporte le magazine Jeune Afrique, qui précise que la visite conjointe à Tunis du Groupe d’action financière (Gafi/FATF) et de la Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MenaFATF) a été «reportée de nombreuses fois, au point d’agacer les experts», avant d’avoir lieu du 20 au 24 mai 2025.

Citant des sources bahreïnies, le magazine parisien ajoute que «les conclusions de la visite du gendarme de la criminalité financière internationale ne sont pas des plus satisfaisantes».

Plusieurs points ont été signalés aux autorités tunisiennes qui devraient conformer leurs pratiques financières aux normes de la transparence financière avant une prochaine visite, déjà programmée, desdits experts pour évaluer les améliorations apportées entretemps et décider ou non de réinscrire la Tunisie dans la fameuse «liste grise». Ce qui apporterait un coup dur aux finances du pays qui sont loin d’être au beau fixe.

Notre pays a beau invoquer à chaque fois sa souveraineté nationale et son autonomie de décision, il a des engagements de transparence envers tous ses partenaires étrangers qu’il doit respecter, s’il veut continuer de bénéficier des facilités et privilèges du système financier international.

Une dernière remarque : il est tout de même affligeant de devoir apprendre cette visite de sources étrangères, puisque les autorités tunisiennes n’ont pas communiqué officiellement sur le sujet, donnant la désagréable impression d’avoir quelque chose à cacher. La censure est un mauvais réflexe et elle est d’autant plus regrettable qu’elle est presque toujours contreproductive.

On comprend que le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) soit très occupé ces derniers jours par la fête du mouton, mais on est en droit d’attendre, de sa part, des explications sur cette affaire d’ici lundi.

I.B.