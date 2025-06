Etats-Unis │ Dans les coulisses du divorce houleux entre Trump et Musk

Ils ne voulaient pas changer seulement l’Amérique mais le monde. Donald Trump et Elon Musk étaient comme on le dit chez nous «rassin fi chéchia» (deux têtes dans un même chapeau) tellement ils étaient proches mais ce tandem n’a finalement duré que quelques mois av ant de voler en éclats. Et quels éclats ! Ce ne sont pas seulement des différends politiques qui ont causé la rupture mais aussi le comportement agressif du milliardaire avec l’entourage de Trump dû à sa toxicomanie qui a fini par inquiéter le président américain.

Imed Bahri

Le Washington Post a révélé dans une enquête qui s’apparente à une immersion dans la Maison-Blanche que le président Trump était abattu après sa rupture avec le milliardaire Musk. Suite aux attaques publiques de ce dernier et à ses appels apparents à sa destitution, Trump a passé une série d’appels téléphoniques à ses confidents et ses connaissances.

Cherchant à comprendre le comportement de Musk, Trump a déclaré que son ancien allié était un «grand toxicomane», selon une personne interrogée parmi d’autres par le WP et qui a requis l’anonymat.

Musk a admis avoir utilisé de la kétamine, un puissant anesthésique qui lui aurait été prescrit pour traiter la dépression. Le New York Times avait précédemment rapporté que Musk avait consommé tellement de kétamine pendant la campagne Trump qu’il avait confié que cela affectait sa vessie et qu’il voyageait avec un flacon de comprimés contenant de l’Adderall.

Ne pas jeter de l’huile sur le feu

Des responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que les inquiétudes de Trump concernant la consommation de drogue par Musk, découlant en partie d’informations relayées par les médias, avaient contribué à la rupture entre les deux hommes. Cependant, le président, qui n’a jamais hésité à publier des messages cinglants et personnels sur les réseaux sociaux contre ceux qui l’ont insulté, s’est montré plus indulgent envers Musk.

Selon deux sources proches du dossier, après sa confrontation avec de dernier jeudi, Trump a exhorté son entourage à ne pas jeter de l’huile sur le feu. Il a également demandé à son vice-président J.-D. Vance d’être prudent lorsqu’il s’exprime publiquement au sujet de son ancien allié.

Si le conflit a éclaté au grand jour jeudi, des fissures dans l’alliance entre les deux hommes les plus puissants du monde étaient apparues très tôt. L’approche de Musk qui prônait d’«agir vite et enfreindre les règles» à la tête de l’unité d’efficacité de l’administration américaine a compliqué les ambitions de la Maison-Blanche de remodeler la société américaine.

Par cette approche contestée, Musk s’est aliéné plusieurs hauts responsables de la Maison-Blanche dont la très influente cheffe de cabinet Suzi Wiles et il s’est heurté à des membres du Cabinet allant même jusqu’à une confrontation physique avec l’un d’eux.

Le journal américain précise que son enquête sur l’effondrement de l’alliance Trump-Musk s’appuie sur une série d’entretiens avec 17 personnes au courant des événements dont plusieurs ont requis l’anonymat.

Divergences sur la question des droits de douane

Face à la montée des tensions, les responsables de la Maison Blanche ont souligné que Trump restait concentré sur son programme législatif et ses baisses d’impôts. La porte-parole de la Maison Blanche Carolyn Leavitt l’a confirmé dans un communiqué affirmant que le président et son administration allaient continuer à œuvrer afin de mener à bien cette mission.

Cependant, les représailles contre Musk se déroulent à huis clos et font l’objet de discussions entre les responsables de l’administration. Trump, via sa plateforme Truth Social, a appelé à un audit des contrats gouvernementaux de Musk ce qui pourrait mettre en péril son empire commercial. De leur côté, les Républicains s’inquiètent de la manière dont l’homme le plus riche du monde utilisera son immense fortune pour se venger, d’autant plus qu’il a évoqué l’idée de créer un troisième parti politique.

«Je me sens comme un enfant au milieu d’un divorce difficile où l’on se dit simplement: J’aimerais vraiment que papa et maman arrêtent de crier», a déclaré le sénateur républicain du Texas Ted Cruz dans son podcast vendredi.

Musk est arrivé à Washington en janvier, allié le plus fidèle de Trump, passant ses nuits dans la chambre Lincoln alors qu’il était conseiller principal à la Maison Blanche.

Mais il n’y a pas eu de véritable lune de miel. Les tactiques agressives de Musk, son manque de perspicacité politique et ses divergences idéologiques avec le mouvement Maga ont érodé ses relations avec les hauts fonctionnaires de l’administration et, finalement, avec le président. Les premiers signes de troubles sont apparus en février, lorsqu’un courriel a été envoyé à toutes les agences gouvernementales, adressé aux cadres fédéraux, leur demandant de préciser leurs cinq réalisations de la semaine précédente. Il semble que Musk ait mal compris le fonctionnement du gouvernement fédéral et du pouvoir exécutif ou qu’il ait manqué de perspicacité. Les hauts fonctionnaires d’importantes agences gouvernementales n’ont pas été prévenus à l’avance et le courriel a été envoyé à des juges qui ne faisaient pas partie du pouvoir exécutif.

Malgré les tensions, Trump et son chef de cabinet adjoint, Stephen Miller, ont soutenu Musk sauf que Wiles était de plus en plus irrité par les affrontements entre l’entourage de Musk et les autres dirigeants de l’administration. Alors que Musk et son équipe du Département de l’Efficacité s’efforçaient de réduire les subventions fédérales, de licencier des fonctionnaires fédéraux et de fermer l’USAID, l’Agence américaine pour le développement international, il est devenu la cible principale des opposants à Trump. Des pancartes portant l’inscription «Personne n’a voté pour Elon Musk» ont commencé à apparaître dans les manifestations à travers le pays.

Un responsable informé a déclaré qu’il existait un sentiment généralisé à la Maison Blanche et au Congrès que l’image de marque de Musk posait problème.

Dans le même temps, Musk, comme d’autres chefs d’entreprise, était déçu par la politique de Trump notamment concernant les droits de douane. En avril, lorsque le président a imposé des droits de douane visant à remodeler l’économie mondiale, Musk a exprimé son mécontentement sur Twitter qualifiant Peter Navarro, conseiller commercial et allié de longue date de Trump, d’idiot. En privé, Musk a personnellement supplié Trump d’annuler ces droits de douane. Trump a refusé d’obtempérer et n’a fait marche arrière que quelques jours plus tard après une forte chute des marchés obligataires.

Peu après, les tensions entre Musk et l’équipe commerciale de Trump ont dégénéré en un échange houleux lors d’une altercation avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent, selon Steve Bannon, influent journaliste de droite et conseiller politique de longue date de Trump.

Tensions dans les couloirs de la Maison blanche

En avril, lorsque Musk et Bessent se sont rendus dans le Bureau ovale pour présenter leurs préférences pour le poste de commissaire par intérim de l’Internal Revenue Service (IRS) – l’agence gouvernementale qui collecte l’impôt sur le revenu et des taxes diverses –, Trump a décidé de soutenir le choix de Bessent, comme l’a rapporté le New York Times. En quittant le Bureau ovale, Bessent et Musk ont échangé des insultes. Bessent a ensuite évoqué les affirmations de Musk selon lesquelles il découvrirait plus de 1000 milliards de dollars de dépenses publiques inutiles et frauduleuses, ce que Musk n’a pas fait.

«Scott [Bessent] a dit: Vous êtes un escroc. Vous êtes un véritable escroc», a rapporté Bannon. Musk a alors donné un coup d’épaule dans la poitrine de Bessent comme un joueur de rugby et ce dernier a répondu par un coup de poing. Plusieurs personnes sont intervenues pour mettre fin à la bagarre à l’arrivée des deux hommes au bureau du conseiller à la sécurité nationale, et Musk a été escorté hors de l’aile ouest. Lorsque Trump a appris l’incident, il a déclaré: «C’en est trop!».

Fin avril, Musk a annoncé son retrait de Washington pour se concentrer davantage sur ses activités notamment sur son entreprise Tesla qui connaissait des difficultés financières. Il a confirmé qu’il continuerait à passer une partie de son temps à Washington et ses alliés de la Silicon Valley ont affirmé qu’il continuerait de superviser le département de l’Efficacité gouvernementale à distance.

Cependant, pendant son absence, ses adversaires au sein de l’administration ont eu l’occasion de se venger de lui. Jared Isaacman, que Trump avait nommé administrateur de la Nasa à la demande de Musk allait faire les frais du départ de son protecteur. L’ambition de Musk est de coloniser Mars et avoir un allié à la tête de la Nasa était un de ses objectifs clés. Cependant, Isaacman a fait de nombreuses contributions politiques aux candidats démocrates ce qui ne passe pas dans une administration qui privilégie les loyalistes.

Il y a un peu plus d’une semaine, lors du dernier jour du milliardaire de la tech en tant qu’employé spécial du gouvernement, Sergio Gore, le directeur du personnel présidentiel, a remis à Trump des brochures montrant les dons d’Isaacman. Trump a informé Musk que la nomination d’Isaacman était retirée en raison de doutes sur sa loyauté.

Le rôle de Gore n’était pas une coïncidence. Assistant de longue date de Trump, il s’était heurté à Musk tout au long de la transition notamment sur des recommandations de nomination. Les tensions entre eux se sont intensifiées en mars après que Musk ait soupçonné que Gore avait divulgué au New York Times des informations sur une réunion au cours de laquelle il s’était heurté à plusieurs membres du cabinet.

«Sergio est un membre clé de l’équipe et a aidé le président Trump à bâtir une administration sans précédent. En tant que conseiller chevronné, il est le mieux placé pour garantir que le gouvernement soit composé de personnes en phase avec la mission de rendre sa grandeur à l’Amérique et qui œuvrent à la mise en œuvre du programme du président», a déclaré Stephen Cheung, directeur de la communication de la Maison-Blanche et fidèle parmi les fidèles de Trump.

Malgré l’escalade des tensions, le président et le milliardaire ont affiché un front uni le jour des adieux officiels de Musk à la Maison-Blanche.

Cette retenue apparente a pris fin lorsque Trump a fait part aux journalistes de sa déception de Musk et a soulevé des questions sur l’avenir de leur relation. Après que la crise ait éclaté, les responsables de la Maison-Blanche ont senti qu’il y avait un espoir de réconciliation mais Trump a déclaré aux chaînes de télévision qu’il n’était pas intéressé par un dialogue avec Musk et qu’il vendrait la Tesla que le propriétaire de l’entreprise lui avait offerte.

Pendant ce temps, Musk a continué d’exacerber les tensions en accusant Trump, sans fournir de preuves, d’être impliqué dans l’affaire Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel qui s’est suicidé dans sa cellule de prison en 2019. Même si une réconciliation a lieu, les responsables de l’administration Trump pensent que les choses ne seront plus jamais comme avant. La fin d’un tandem.