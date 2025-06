Algérie │ Le Général à la retraite Ali Ghediri libéré après 6 ans de prison

Le général à la retraite Ali Ghediri, ancien candidat à l’élection présidentielle algérienne annulée de 2019, a été libéré de prison jeudi soir, 12 juin 2025, après avoir purgé une peine de six ans de prison pour «participation à une entreprise visant à affaiblir le moral de l’armée».

Son avocate, Nabila Slimi, l’a annoncé sur sa page Facebook en ces termes : «Cette vidéo est dédiée à toi, grand homme, à notre cher Ali Ghediri. Enfin libre, après tant d’injustices, il a retrouvé la liberté».

Ghediri, détenu depuis juin 2019, avait été initialement condamné à quatre ans de prison, une peine alourdie en appel en 2023.

Personnalité indépendante et sans affiliation politique, il s’était fait connaître en 2018 par ses critiques ouvertes du système politique, qu’il connaît très bien pour l’avoir longtemps servi au sein de l’armée, et du possible cinquième mandat du président de l’époque, feu Abdelaziz Bouteflika.

L’ancien militaire, aujourd’hui âgé de 70 ans, a pris sa retraite en 2015 du ministère de la Défense, où il a dirigé le département des ressources humaines pendant dix ans. Il est également titulaire d’un doctorat en sciences politiques.

On ne sait pas si les 6 années passées sous les verroux lui ont fait comprendre définitivement sous quel régime il vit ou s’il se berce encore d’illusion à ce sujet. Il est fort à parier qu’il réfléchira désormais par deux fois avant d’ouvrir la bouche en public.

I. B.