La musique symphonique à l’honneur des «Nocturnes d’El Jem»

L’Orchestre de la Caméra Fiorentina, dirigé par le maestro Giuseppe Lanzetta, ouvrira le 38e Festival international de musique symphonique d’El Jem, gouvernorat de Mahdia, prévu du 12 juillet au 16 août 2025 dans l’amphithéâtre romain classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le festival, organisé par la Fondation Arts et Culture et rebaptisé cette année encore «Les Nocturnes d’El Jem», proposera 11 soirées avec des orchestres et solistes venus d’Italie, de Belgique, d’Espagne, d’Algérie, de Tunisie, du Canada et d’Autriche.

Le concert inaugural du 12 juillet, intitulé «Légendes italiennes sous les étoiles», présentera un hommage symphonique et cinématographique à Morricone, Puccini et Rota, sublimé par les voix de la soprano cubaine Evelyn Saavedra et du ténor italien Antonio Salis.

Fondé en 1986, le Festival d’El Jem est considéré comme le plus ancien et le plus prestigieux événement de musique symphonique du Maghreb. Son évocateur amphithéâtre romain, d’une capacité de plus de 20 000 spectateurs, offre un cadre unique qui attire chaque été des passionnés de toute la région et un nombre croissant de touristes culturels.

Après l’ouverture italienne, le 17 juillet, «24 Parfums de Tunisie» du compositeur Mohamed Ali Kammoun sera interprété par l’Orchestre symphonique de Mégrine. Le 19 juillet, ce sera au tour de «La Notte dei Maestri», un programme organisé par l’Opéra de Tunis, tandis que le 24, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie enchaînera avec le programme «Alors on danse !». Le 26 juillet, ce sera au tour de l’Orchestre espagnol de Cámara Villa de Madrid; le 2 août, les grandes valses résonneront avec l’Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne.

Un concert crossover du ténor tunisien Hassen Doss est prévu le 6 août. L’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger se produira le 9 août, suivi du Chœur du patrimoine oriental canadien le 10. L’Orchestre symphonique de Carthage interprétera un hommage à Oum Kalthoum le 12 août, tandis que le grand final, le 16 août, mettra en vedette le violoniste autrichien Yury Revich avec l’Orchestre symphonique tunisien.

Les billets sont déjà en vente sur la plateforme officielle du festival, précisent les organisateurs, qui ont prévu des navettes depuis Tunis, Sousse et Monastir, ainsi que des forfaits touristiques dédiés incluant des visites guidées du site archéologique.

Avec une programmation mêlant classique, cinéma et musiques méditerranéennes, le Festival d’El Jem s’affirme comme un pont culturel entre les deux rives de la Méditerranée, confiant à l’Italie l’ouverture d’une édition qui promet d’être parmi les plus internationales et les plus fréquentées de son histoire.