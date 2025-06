Tunisie │ Les jeunes médecins en grève à partir de mardi

Quelque 7 000 jeunes médecins et stagiaires se mettront en grève à partir du mardi 1er juillet 2025 dans tous les établissements de santé publics en Tunisie, pour exiger de meilleures conditions économiques et de travail.

C’est ce qu’a annoncé Baha Eddine Rabei, vice-président de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM), dans un communiqué transmis à l’agence de presse Tap.

Cette grève fait suite à une série d’actions de protestation entamées en avril et répond à des revendications professionnelles restées lettre morte, jugées essentielles pour améliorer les conditions de travail et de vie des jeunes médecins.

Les jeunes médecins protestent contre l’absence de réponse du ministère de la Santé aux demandes de révision des rémunérations de nuit, d’exemption des médecins du service civil obligatoire et d’augmentation de leur salaire mensuel, qu’ils jugent insuffisant compte tenu de leur charge de travail.

Rabei a souligné que la grève était la conséquence directe d’un boycott massif, avec plus de 95% de participation, de quelque 6 200 jeunes médecins aux sélections de stage, proposées à cinq reprises par le ministère.

«Ces appels ont été ignorés en signe de protestation contre l’absence de dialogue sérieux», a-t-il noté. Il a également accusé les autorités de tenter de «diviser les rangs» des médecins en programmant à plusieurs reprises des sessions de sélection de stage, soulignant que la dernière réunion, tenue le 12 juin entre les représentants syndicaux et les autorités, n’avait abouti à aucun accord concret.

Les jeunes médecins ont déjà organisé plusieurs actions de protestation ces derniers mois, notamment une grève le 21 avril, une marche le 2 mai et une grève de cinq jours en juin pour faire valoir leurs revendications.

Cette grève intervient au moment où des milliers de médecins quittent le pays pour aller monnayer leur science sous des cieux plus cléments et où certaines spécialités se font de plus en plus rares dans les hôpitaux publics.

I. B.