Tunisie │ La situation hydrique s’améliore, mais reste préoccupante

Au 27 juin 2025, le taux de remplissage des barrages tunisiens s’élevait à 38,1% soit une hausse significative de 27,4% par rapport à la même période en 2024, indique l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri). Ce taux est beaucoup plus élevé que celui enregistré le 8 novembre 2023, qui était de 22%, l’un des plus bas au cours des trente dernières années, au terme de quatre années successives de sécheresse, mais il reste inférieur à la demande moyenne.

Selon l’Onagri, les réserves en eau ont atteint, au 27 juin, 902 millions de mètres cubes, un volume plus important que la moyenne des trois dernières années, qui est 850,3 millions de mètres cubes, mais l’augmentation reste modeste, se situant autour de 6%.

Les barrages du nord de la Tunisie ont enregistré un taux de remplissage plus élevé, d’environ 44,5%, avec des réserves en eau s’élevant à 826,4 millions de mètres cubes, soit une hausse de 25% par rapport à la même période de l’année précédente. Quant aux barrages de la région Centre et du Cap Bon, leurs taux de remplissage ont atteint respectivement 12,9% (58,2 millions de mètres cubes) et 28% (17,2 millions de mètres cubes). Les apports d’eau enregistrés pour la seule journée du 27 juin se sont élevés à 0,230 million de mètres cubes, la quasi-totalité provenant des barrages du Nord. La consommation totale d’eau quotidienne a été estimée à 2,388 millions de mètres cubes.

Les apports cumulés au cours de la saison en cours (du 1er septembre 2024 au 26 juin 2025) ont atteint 965,9 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 48% par rapport à la saison précédente, qui ne résout pas le problème de stress hydrique dont souffre le pays, d’autant qu’on est au tout début de la saison estivale, qui se caractérise par une forte consommation d’eau potable et d’irrigation.

