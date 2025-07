Tunisair au bord du gouffre │ Trois jours de chaos, retards monstres, passagers abandonnés

Depuis le 26 juin 2025, la compagnie nationale tunisienne Tunisair traverse une crise sans précédent, plongeant ses passagers dans un enfer logistique et humain. Trois jours durant lesquels l’angoisse, l’incertitude et la colère se sont amplifiées, face à une désorganisation totale et un silence assourdissant des responsables, aux abonnés absents. A l’image d’un pays où tout va à vau l’eau. (Ph. De tous les vols programmés, seuls ceux de Tunisair sont reportés aux calendes grecs et les passagers abandonnés à leur sort).

Djamal Guettala

Tout commence le 26 juin. Des passagers, initialement programmés pour partir d’Orly, se voient annoncer qu’ils doivent se rendre à l’aéroport de Roissy, sans aucune garantie qu’un avion les y attend. Une situation absurde, qui se répète et s’étend. Les voyageurs patientent, s’informent, espèrent.

Mais l’espoir s’amenuise vite. Le 30 juin au soir, à Nice, un vol Tunisair vers Tunis est prévu à 21h00. Il sera finalement reporté, sans explication, à minuit, puis renvoyé aux calendes grecques. Ce vol connaîtra près de 24 heures de retard.

Sur place, les passagers épuisés passent la nuit sur des lits de camp posés à la hâte, avant que les agents de sécurité ne les ramassent à 6h00 du matin, comme s’il fallait effacer cette honte. Sans assistance réelle, sans communication. L’avion n’a décollé que le 1er juillet vers minuit, avec un passager nous confiant au téléphone : «Je dois encore attendre jusqu’à 22h00, et à 21h50 je n’ai pas embarqué, l’avion venait à peine de partir de Tunis.»

Passagers abandonnés et équipages impuissants

Les témoignages affluent. À Paris-Orly, des voyageurs dénoncent sur les réseaux sociaux des retards de dix heures et plus. Une passagère du vol TU723, arrivé à 2h30 du matin, déplore : «الحمد و الشكر لله, merci à l’équipage Tunisair pour son accueil et son assistance, eux-mêmes victimes de cette déconfiture.» Mais elle ne mâche pas ses mots : «Tunisair ne s’est pas remise et ne se remettra pas dans ces conditions, avec une mentalité et des méthodes dépassées, sans restructuration complète au niveau du capital, de la gouvernance, de la stratégie, de la gestion et du travail. La fuite en avant et la tromperie n’ont jamais servi à rien!»

Un autre passager témoigne de la désorganisation à Roissy et Orly : «Ça fait trois jours que Tunisair ne donne aucune information fiable. On nous envoie d’Orly à Roissy, puis à l’arrivée, il n’y a pas d’avion… لا حول ولا قوة الا بالله، الدمار متع المسؤولين لي ما لقاوش حل » (‘‘Il n’y a de force et de puissance qu’en Dieu, c’est un désastre total, les responsables n’ont trouvé aucune solution’’»).

Une compagnie à bout de souffle

Face à cette débâcle, Tunisair reste muette. Pas de communiqué, pas d’excuses, pas de plan d’action. Les passagers, qu’ils soient familles, professionnels ou étudiants, subissent un mépris flagrant, devenant les victimes d’un système défaillant.

Ce n’est pas seulement un problème d’organisation, mais un effondrement institutionnel et humain. Une compagnie censée symboliser la fierté nationale se transforme en cauchemar logistique, reflétant les dysfonctionnements profonds qui gangrènent sa gouvernance.

L’urgence d’une réforme en profondeur

À l’aube de la haute saison touristique, Tunisair ne peut plus continuer ainsi. Il faut une réorganisation complète, une refonte de sa gouvernance, une stratégie claire et transparente, et surtout un respect strict des droits des passagers.

Les autorités tunisiennes doivent prendre leurs responsabilités, intervenir sans délai et mettre fin à ce désastre, avant que la confiance ne soit irrémédiablement brisée. Les discours des hauts responsables de l’Etat, autosatisfaits et à connotation idéologique, ne règlent pas les problèmes, ils les aggravent et compliquent la situation, déjà très compromise, d’une entreprise en quasi-faillite, et que l’on maintient artificiellement en vie sous perfusion.