Première nidification d’une tortue caouanne sur la plage de Sidi Ali El Mekki

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet, un événement a été observé sur la plage de Sidi Ali Mekki (Bizerte) : Une tortue marine de l’espèce Caretta caretta, communément appelée caouanne, a été aperçue en train de nicher, marquant ainsi la toute première observation documentée de ce type sur cette plage.

Des images vidéo ont même capturé son retour à la mer après avoir pondu ses œufs, indique l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), en précisant que cette observation est d’autant plus significative qu’elle constitue le troisième cas enregistré dans la région de Ghar El Melh depuis 2023.

L’INSTM rappelle par ailleurs que le succès d’une opération de nidification dépend de conditions spécifiques et que le dérangement causé par les lumières artificielles, le bruit ou la densité des baigneurs peut malheureusement entraver la ponte.

Dans le communiqué, on rappelle par ailleurs les recommandations scientifiques et environnementales :

Éviter tout dérangement ou intervention pendant la période de nidification.

Réduire l’utilisation des lumières artificielles nocturnes sur la plage.

Signaler immédiatement toute observation de nidification de tortue ou de nid à l’INSTM pour assurer la protection du site et la collecte de données selon les normes scientifiques.

En Tunisie, la surveillance et la protection des tortues marines sont assurées par un programme national de nidification des tortues, fruit d’une collaboration entre l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), le Centre Régional pour la Biodiversité (SPA/RAC), l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), et l’association Azraqna El Kebir (NGB), en partenariat avec la société civile et les acteurs locaux, rappelle encore la même source.

