Lilia Bensedrine-Thabet, militante du dialogue interreligieux

Née dans une famille pratiquante, d’un père tunisien musulman et d’une mère française chrétienne catholique, Lilia Bensedrine-Thabet a mis le dialogue interreligieux au cœur de son engagement professionnel et associatif, en Tunisie et en France.

Après avoir grandi à Djerba, cette juriste de 63 ans, mariée et mère de deux enfants, vit aujourd’hui à Strasbourg (Alsace, France) où elle dirige, depuis 2017, le festival musical des Sacrées Journées de Strasbourg, dont la 13e édition s’est déroulée du 5 au 19 octobre 2025.

«Être en relation avec les deux religions dans ma famille m’a permis de comprendre et vivre ce qui nous différencie sans pour autant nous diviser. C’est un seul Dieu qui nous a créés, et il nous a fait différents. Dieu a voulu cette diversité», explique-t-elle.

Dans un monde où le repli sur soi et le rejet de l’autre sont au cœur des programmes de nombreux dirigeants politiques à travers le monde, y compris en France, l’action de «passeurs» comme Lilia Bensedrine-Thabet est essentielle pour créer des passerelles entre les peuples, les cultures et les religion.

L. B.