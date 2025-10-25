Djerba, Douz et Tozeur pour le Balloons Event Show-Tunisia-2025

Le Balloons Event Show-Tunisia a démarré hier vendredi 24 octobre et se poursuivra jusqu’au 1er novembre 2025 dans trois régions du sud tunisien : Djerba, Douz et Tozeur.

Le Balloons Event Show-Tunisia a démarré hier vendredi 24 octobre et se poursuivra jusqu’au 1er novembre 2025 dans trois régions du sud tunisien : Djerba, Douz et Tozeur.

Djerba accueille les premières journées les 24, 25 et 26 octobre 2025, comme porte d’entrée vers le Grand Sud qui accueille cette première édition du festival qui prolonge la saison touristique en Tunisie.

Avec diverses activités comme des shows aériens au Lever et au coucher du soleil soleil, des journées découvertes, des expositions ou encore des spectacles, entre autres programmes, vise à mettre en valeur la richesse culturelle de chaque région.

« Son infrastructure touristique prête facilite l’organisation et l’accueil de festival. Djerba est aussi un croisement culturel et symbolique, offrant une visibilité internationale. Ce positionnement fait de l’île une porte d’entrée vers le Grand Sud et ouvre la voie aux prochaines éditions à Douz, Tozeur et Tataouine », indiquent les organisateurs.

Découvrir le programme