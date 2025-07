Législative partielle à Bizerte | La désaffection des électeurs se confirme  

Le très faible taux de participation au second tour de l’élection législative partielle dans la circonscription de Bizerte-Nord, qui s’est déroulé dimanche 20 juillet 2025 et a abouti à la victoire du candidat Adnen Allouch aux dépens de son concurrent Mahmoud Essayed, en dit long sur le désenchantement des Tunisiens et leur désintéressement de la politique.

Selon les résultats préliminaires annoncés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), qui se complaît dans son rôle purement technique et ne se pose pas de questions sur les causes et les significations politiques de la désaffection des électeurs vis-à-vis des scrutins qu’elle organise, Adnen Allouch a obtenu 995 voix, contre 978 voix pour son adversaire. Ce qui donne près de 2000 votes exprimés alors que le nombre total d’électeurs inscrits dans la circonscription de Bizerte-Nord s’élève à 89 632, soit un électeur sur près de 45 a fait le déplacement. La canicule de l’été ne saurait expliquer une telle désaffection, déjà enregistrée lors des trois derniers scrutins.

Dire que Adnen Allouch a été aussi mal élu que tous les autres membres des deux actuelles chambres parlementaires n’est donc nullement exagéré.

I. B. (avec Tap).