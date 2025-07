La France va officiellement reconnaître l’État de Palestine, annonce Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a annoncé dans la soirée de ce jeudi 24 juillet 2025, que la France va (enfin) reconnaître l’État de Palestine.

Emmanuel Macron affirme qu’il en fera l’annonce à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain, estimant que la La paix est possible.

« L’urgence est aujourd’hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue », estime le président français qui a appelé à un cessez-le-feu, à la libération de tous les otages et à une aide humanitaire massive à la population de Gaza et à garantir la démilitarisation du Hamas, à sécuriser et à reconstruire Gaza.

Et d’ajouter : « Il faut enfin bâtir l’État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu’en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient. Il n’y a pas d’alternative ».

Y. N.