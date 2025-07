Abdallah rentre au Liban après 41 ans de détention en France

Le militant libanais pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah est rentré au Liban ce vendredi 25 juillet 2025, après avoir passé plus de quatre décennies dans les prisons françaises. L’avion le transportant a atterri à l’aéroport international de Beyrouth en provenance de France, où il était incarcéré depuis 1984 pour complicité dans l’assassinat de deux diplomates, l’un américain, l’autre israélien.

Âgé de 74 ans, Abdallah est considéré comme l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe. Son incarcération, aussi longue qu’exceptionnelle, a suscité pendant des années de nombreuses mobilisations en France, au Liban et ailleurs, en particulier au sein des cercles de solidarité avec la cause palestinienne.

Vendredi matin, il a quitté la prison de Lannemezan dans le sud-ouest de la France sous escorte policière. Un convoi de six véhicules l’a conduit à l’aéroport de Tarbes, d’où il a embarqué à bord d’un vol Air France à destination de Beyrouth. À son arrivée, plusieurs dizaines de personnes étaient présentes pour l’accueillir, tandis que sa famille préparait une réception à Qoubaiyat, son village natal dans le nord du pays.

Malgré le recours engagé en début de semaine par le parquet général de Paris contre sa libération, la justice a confirmé la levée immédiate de sa détention, à condition qu’il quitte définitivement le territoire français. Une victoire pour ses soutiens, mais aussi un symbole fort pour les milieux militants.

(FILES) French policemen escort Georges Ibrahim Abdallah (C), a Lebanese national sentenced to life in prison, as he leaves Pau’s Courthouse, southwestern France, on February 18, 2010 after a prosecutor demanded a three months sentence at the Appeal Court for having refused a DNA sample. A Paris Court of Appeal ordered the release of Georges Ibrahim Abdallah, a Lebanese national sentenced to life in prison and detained in Lannemezan on July 17, 2025. Abdallah, one of the country’s longest-serving inmates,was sentenced to life imprisonment in France in 1984 for his part in the 1982 murders of two diplomats, Charles Robert Day, an Georges Ibrahim Abdallah après sa libération escorté par deux policiers français.

Membre fondateur des Factions armées révolutionnaires libanaises, un groupuscule marxiste, laïc et anti-impérialiste, Georges Abdallah n’a jamais exprimé de regrets, qualifiant les assassinats de 1982 d’actes de résistance dans le contexte des guerres civiles et de l’occupation israélienne du Sud-Liban. Une position qui lui a valu l’hostilité durable des autorités françaises, malgré son éligibilité à une libération conditionnelle dès 1999.

Sa cellule, décorée d’un drapeau rouge à l’effigie de Che Guevara, a été vidée ces derniers jours. Il a confié ses livres et effets personnels à son comité de soutien. Selon son avocat Jean-Louis Chalanset, «il souhaite désormais passer ses derniers jours dans son village et s’impliquer, peut-être, dans la vie politique locale».

Si pour ses partisans il incarne l’intégrité d’un engagement sans concessions, pour d’autres, il demeure une figure polémique d’un passé violent. Son retour au Liban intervient dans un contexte régional tendu, où la question palestinienne reste au cœur des rapports de force, mais aussi des mémoires encore vives.

