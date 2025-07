Nabeul | Campagnes contre les installations illégales sur les plages

Les campagnes de lutte contre les installations anarchiques sur le domaine public maritime se poursuivent sur l’ensemble des plages du gouvernorat de Nabeul.

C’est ce qu’annonce l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) dans un communiqué ce mardi 29 juillet 2025, que ces opérations se poursuivront durant toute la saison estivale, et ce, en coordination avec la garde maritime et la municipalité de Nabeul.

L’opération a permis de constater et de lever plusieurs infractions sur les plages, indique l’Apal citant notamment l’occupation illégale de l’espace public par des installations de camping.

L’Agence de protection et d’aménagement du littoral, a par ailleurs, indiqué que les campagnes de nettoyage des plages se poursuivent également dans toutes les régions du pays.

Y. N.