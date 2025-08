Auto | Le J7 SHS établit de nouvelles normes de sécurité

Le 6 mai, le J7 SHS (également connu sous le nom de J7 PHEV sur certains marchés) a démontré ses formidables capacités en obtenant la note de sécurité cinq étoiles de l’ANCAP, atteignant 81 % pour la Protection des occupants adultes , 85 % pour la Protection des occupants enfants, 84 % pour l’Assistance à la sécurité et 80 % pour la Protection des usagers vulnérables de la route, démontrant ses capacités complètes de protection. Lors du test de collision latérale, toutes les zones critiques du corps des deux mannequins enfants ont été bien protégées, obtenant la note maximale.

Le J7 SHS, avec des performances de pointe dans sa catégorie, une autonomie très longue, une consommation de carburant ultra-faible (consommation de carburant CS ) et une autonomie d’électricité pure, offre non seulement une expérience dynamique comparable à celle des voitures de performance, mais assure également la stabilité de conduite dans diverses conditions de route grâce à une régulation précise par le système DHT intelligent, posant ainsi une base solide pour les performances de sécurité.

​Cette réussite témoigne non seulement de la haute performance du J7 SHS en matière de sécurité, mais témoigne également de sa progression constante sur la scène internationale.

De plus, en avril 2025, le J7 SHS a passé avec succès le rigoureux programme européen d’évaluation des véhicules neufs (Euro NCAP) avec d’excellentes notes. À ce jour, le J7 SHS a obtenu la double certification des deux autorités de sécurité mondiales les plus strictes, complétant ainsi le dispositif de sécurité d’Omoda&Jaecoo.

Force certifiée Hardcore !

Lors des tests ANCAP, le J7 SHS a obtenu des résultats remarquables. Dans la catégorie Protection des enfants, il a obtenu un score impressionnant de 85 %. Lors du test de collision latérale, toutes les parties critiques du corps des deux mannequins enfants, notamment la tête, le thorax et l’abdomen, ont bénéficié d’une protection complète et excellente, obtenant la note maximale et démontrant l’engagement sans faille du J7 SHS pour la sécurité des enfants.

En matière d’assistance à la sécurité, le J7 SHS a démontré ses systèmes avancés d’assistance à la sécurité avec un excellent score de 84 %.

Les tests ont révélé que le système de freinage d’urgence autonome (AEB) a obtenu de bons résultats dans les situations impliquant des piétons, des cyclistes, des motocyclistes et d’autres véhicules, évitant ou atténuant les collisions dans la plupart des cas.

Le système d’assistance au maintien dans la voie, incluant le maintien d’urgence dans la voie et l’assistance au maintien dans la voie, a également obtenu d’excellents résultats.

Le J7 SHS a excellé en matière de protection des occupants adultes, obtenant un score de 81 %.

Lors du crash-test de collision frontale décalée (MPDB), l’habitacle est resté stable, offrant une protection adéquate. Protection optimale du thorax et des jambes du conducteur, ainsi que des autres parties du corps du conducteur et du passager avant. De plus, le J7 SHS est équipé d’un airbag rideau central, qui prévient efficacement les collisions entre les occupants avant lors d’impacts latéraux, offrant une bonne protection de la tête aux deux occupants avant.

En matière de protection des usagers vulnérables de la route , le J7 SHS a également obtenu un excellent score de 80 %.

Carla Hoorweg, directrice générale d’ANCAP, a salué les performances du J7 SHS : «Jaecoo a obtenu de solides résultats lors de sa première évaluation ANCAP, démontrant un bon niveau de protection des occupants. Il est encourageant de voir de nouveaux entrants sur le marché offrir à la fois sécurité et énergie alternative.»

Cela reconnaît non seulement les performances de sécurité du J7 SHS, mais reconnaît également pleinement ses avancées innovantes en matière de sécurité automobile.

Double couronnement cinq étoiles !

Les récompense par les cinq étoiles ANCAP et l’Euro NCAP témoignent pleinement de la technologie Super Hybride de pointe d’Omoda&Jaecoo, dont le premier modèle équipé d’une technologie hybride révolutionnaire, le J7 SHS, offre des performances de pointe, une autonomie exceptionnelle, une consommation de carburant extrêmement faible et l’endurance d’un véhicule 100 % électrique de sa catégorie. Il offre non seulement une expérience dynamique comparable à celle des véhicules hautes performances, mais garantit également une stabilité de conduite dans diverses conditions routières grâce à la régulation précise du système DHT intelligent, posant ainsi de solides bases en matière de sécurité.

Cette réussite, qui répond aux normes de sécurité les plus strictes d’Australie, est la parfaite alliance entre sécurité de pointe et technologie hybride de pointe, conférant au modèle J7 SHS une compétitivité inégalée.

Grâce à son leadership mondial en matière de technologie Super Hybrid, la marque redéfinit les normes de sécurité à l’ère de la nouvelle énergie.

Dans les évaluations de sécurité aux tests de performance, le J7 SHS a constamment conquis les marchés mondiaux grâce à sa robustesse. Il a réalisé des percées en matière d’endurance grâce à sa nouvelle technologie énergétique de pointe, en participant au rigoureux Marathon Super Hybride au Mexique, en Thaïlande et au Brésil début avril. Il a établi un nouveau record mondial d’endurance hybride avec une autonomie totale de 1 613,1 km au Mexique, a établi la norme avec une consommation de carburant de 3,1 L CS en Thaïlande et a offert d’excellentes performances d’endurance en mode électrique pur et silencieux sur des terrains complexes au Brésil.

Depuis début 2025, le J7 SHS a parcouru 15 pays sur quatre continents, parcourant plus de 10 000 kilomètres de Marathon Super Hybride, prouvant ainsi sa fiabilité et sa sécurité avec une robustesse à toute épreuve.

La marque Omoda&Jaecoo a toujours conservé une position de leader en matière de sécurité mondiale. Aujourd’hui, avec l’obtention de la certification ANCAP cinq étoiles pour le J7 SHS, la marque confirme ses performances exceptionnelles en matière de sécurité mondiale et ajoute une médaille de poids à son palmarès grâce à sa double certification cinq étoiles.

Cette étape importante souligne non seulement la quête constante de la marque en matière de normes de sécurité, mais inspire également aux consommateurs du monde entier une confiance totale dans ses performances en matière de sécurité.

À l’avenir, Omoda&Jaecoo continuera de faire de la sécurité son pilier, en approfondissant continuellement ses innovations technologiques et en proposant des solutions de mobilité toujours plus sûres, fiables et de haute qualité aux utilisateurs du monde entier.

