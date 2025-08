Kick Boxing | Tunisie : Décès de Manel Hajri

La Fédération tunisienne de Kick Boxing et disciplines associées a annoncé, ce samedi 2 août 2025, le décès de l’ancienne athlète Manel Hajri.

Manel Hajri a notamment évolué avec le Stade Tunisien et l’équipe nationale, et a réalisé au cours de sa carrière de nombreuses performance à l’échelle nationale et continentale.

Outre la Fédération tunisienne et le Stade Tunisien, la direction régionale de la protection civile la Manouba, où travaillait Manel Hajri, a également présenté ses condoléance à la famille de la défunte.

Y. N.