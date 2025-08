Medlink | Câble vert européen entre la Tunisie et l’Italie

Le projet de câble électrique sous-marin Medlink, reliant les zones de production d’énergie renouvelable de Tunisie et d’Algérie à l’Italie, fait partie des projets transfrontaliers éligibles à un financement au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Cela est confirmé par l’acte délégué par lequel la Commission européenne a établi la liste des projets transfrontaliers d’énergie verte – 13 au total – bénéficiant d’un statut spécial, les rendant éligibles à des subventions pour des études ou des travaux de construction au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Medlink prévoit le développement d’environ 10 gigawatts d’énergie renouvelable en Algérie et en Tunisie, produisant 30 térawattheures (TWh) par an pour la consommation locale et l’exportation, ainsi que 4 GW de nouvelle capacité électrique via un câble sous-marin vers l’Europe via le nord de l’Italie, qui sera le grand bénéficiaire de ce projet.

La liste actualisée comprend également deux parcs éoliens impliquant la Lettonie, en partenariat avec la Lituanie et l’Estonie; un projet de chauffage urbain vert entre l’Allemagne et la Pologne; et un projet d’étude sur le potentiel des énergies renouvelables offshore entre le Portugal et le Luxembourg.

La Commission européenne devrait lancer l’appel à propositions dans les prochaines semaines.

I. B. (d’après Ansamed).