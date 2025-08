Tunisie | Des pluies annoncées cette nuit : Les zones concernées

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé ce samedi 2 août 2025 des cellules orageuses et des pluies pour cette nuit, et ce, en particulier au centre et au nord du pays.

La même source ajoute que le vent sera faible à modéré dans la plupart des régions mais soufflera relativement fort dans le sud, où des rafales dépassant temporairement les 60 km/h lors des passages orageux sont prévues.3

Quant aux températures nocturnes, elles varieront entre 22 et 27°C dans le nord, le centre et le sud-est et atteindront 33°C dans le sud-ouest, indique encore l’INM .

Y. N.