La scène flottante du Vieux-Port de Marseille a vibré, le 26 juillet dernier, aux sons du raï et des musiques du Maghreb. Au programme : Kader Japonais et Amine Babylone, deux figures populaires venues d’Algérie. Une belle soirée qui a ravi le public de la cité phocéenne dans sa grande diversité, mais qui a fait grincer les dents de quelques politiques de droite.

Le public, lui, ne s’y est pas trompé : plus de 45 000 personnes, dont de nombreux Marseillais, mais aussi des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, et de nombreux touristes saisonniers, ont dansé, chanté, célébré une Méditerranée vivante, festive et métissée.

Mais cette ambiance chaleureuse n’a pas fait l’unanimité. dans un communiqué daté du 31 juillet ? Catherine Pila, cheffe de file de la droite municipale (LR), a dénoncé une programmation jugée «provocatrice». Elle pointe «l’inopportunité» de mettre à l’honneur des artistes algériens dans un contexte diplomatique tendu entre Paris et Alger, et exige des explications sur le financement de l’événement.

La mairie, par la voix de Samia Ghali (PS), adjointe en charge de l’Été marseillais, a balayé les critiques, soulignant le succès populaire de la soirée : «Marseille est une ville méditerranéenne, fière de sa diversité. Cette soirée a rassemblé au-delà des origines.»

Loin des polémiques politiciennes, le public présent évoque un moment de partage, d’émotion, et de reconnaissance. Pour beaucoup de spectateurs d’origine maghrébine, cette soirée était aussi une façon de se sentir pleinement inclus dans le récit marseillais, sans renier ses racines. «C’était la première fois que j’entendais du raï ici, en plein centre-ville, avec ma famille, sans complexe», confie une mère de famille tunisienne en vacances.

Cette controverse, à l’approche des élections municipales de 2026, révèle une fois de plus la fragilité des équilibres culturels dans l’espace public français, où la présence artistique maghrébine est parfois perçue comme une provocation, plutôt qu’un pont entre les rives. Elle rappelle aussi combien la culture peut devenir, en France, un marqueur politique autant qu’un levier de reconnaissance.

Djamal Guettala