Des distributeurs d’eau Kumulus à l’aéroport Enfidha-Hammamet

L’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, au centre de la Tunisie, a installé des distributeurs d’eau Kumulus innovants, conçus pour extraire l’humidité de l’air et la convertir en eau potable. La société gestionnaire de l’aéroport, TAV Tunisie, a annoncé cette innovation, précisant que «cette initiative vise à offrir une alternative écologique, économique et durable à l’eau en bouteille», qui provoque une pollution au plastique.

Utilisant une technologie de pointe, ces appareils captent l’humidité ambiante, qui est ensuite filtrée, minéralisée et transformée en eau potable, le tout sans aucun raccordement au réseau public d’eau.

Chaque distributeur peut produire en moyenne 30 litres d’eau potable par jour, réduisant ainsi considérablement la consommation de plastique à usage unique et les émissions de CO 2 liées au transport et à la logistique de l’eau, tout en offrant aux voyageurs et au personnel un accès continu à une eau fraîche et propre, a ajouté l’entreprise.

TAV Tunisie a également confirmé que l’aéroport international Habib-Bourguiba de Monastir sera équipé de distributeurs d’eau Kumulus dans les prochains jours. Kumulus Water est une startup tunisienne spécialisée dans les solutions innovantes de production d’eau à partir de l’air.

En 2023 seulement, la startup a permis d’éviter le rejet de 8 000 kilogrammes de CO 2 et l’utilisation de 5 000 kilogrammes de plastique. Depuis sa création en 2021, la startup a reçu plusieurs prix et financements internationaux. Elle fait partie des cinq jeunes entreprises à fort potentiel sélectionnées par le Global Scale-up Program – une plateforme d’innovation ouverte pilotée par Terna avec Microsoft, Mind the Bridge et Elis – qui ont présenté leurs projets à Turin et Rome dans le cadre de «A Bridge to Tunisia» pour «transformer la collaboration énergétique entre les deux rives de la Méditerranée en un cercle vertueux d’innovation et de développement durable».

I. B. (avec Ansamed)