Environnement | Vulnérabilité et résilience de l’île de Kerkennah

Le bureau de UN-Habitat à Tunis annonce la publication officielle de l’évaluation multidimensionnelle de la vulnérabilité (MVA) de l’archipel de Kerkennah, au large de Sfax, au sud de la Tunisie.

Cette évaluation, réalisée en partenariat avec la municipalité de Kerkennah et avec le soutien de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid), constitue une avancée majeure dans la construction de la résilience climatique au niveau local, dans une des régions les plus fragiles écologiquement et exposées au changement climatique en Tunisie. Réalisée dans le cadre de l’initiative mondiale d’UN-Habitat «Accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris en renforçant la résilience climatique des populations urbaines pauvres en Bolivie, Colombie, Éthiopie, Jordanie et Tunisie», l’évaluation offre une analyse complète de l’exposition, de la sensibilité et de la capacité d’adaptation de Kerkennah face aux risques climatiques.

Ce processus a été mené de manière inclusive, en impliquant les autorités locales, les organisations de la société civile et les partenaires nationaux.

L’évaluation se concentre sur les principaux risques climatiques de l’île, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière et le stress hydrique, et propose des solutions concrètes pour renforcer la résilience locale : amélioration des infrastructures, préservation des écosystèmes fragiles, et renforcement des capacités institutionnelles.

«Nous avons identifié 33 projets à travers un processus entièrement participatif avec les habitants de Kerkennah, qui ont été impliqués activement dans la planification et la prise de décision. Sur ces 33 projets, nous espérons mettre en œuvre 15 projets prioritaires avec l’appui de nos partenaires», a déclaré Aida Robbana, la cheffe du bureau UN-Habitat en Tunisie. «Nous adoptons des approches innovantes en matière d’agriculture et de planification urbaine. Si le travail nécessitait des compétences techniques, il s’est également nourri de la participation active de l’ensemble des acteurs locaux», a ajouté Walid Belhadj Ali, expert principal de ce projet.

Cette évaluation MVA s’inscrit parmi les réalisations clés du projet Soumoud, qui fait partie du programme phare Rise Up d’UN-Habitat, visant à promouvoir la résilience urbaine à travers la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire.

La publication de la MVA coïncide également avec la participation active de la Tunisie au dialogue mondial sur la résilience urbaine.

Les 6 et 7 mai 2025, UN-Habitat Tunisie et la municipalité de Kerkennah ont pris part à l’Atelier mondial sur la résilience urbaine au climat organisé à Madrid en collaboration avec l’Aecid. L’événement a rassemblé des représentants de 9 pays et 15 villes, ainsi que des experts, bailleurs de fonds et institutions, pour échanger les meilleures pratiques et renforcer les synergies.

Lors de cet atelier, UN-Habitat Tunisie a présenté l’évaluation MVA de Kerkennah comme modèle d’analyse locale de la vulnérabilité. Elle a mis en avant les avancées réalisées en Tunisie en matière de planification climatique et de résilience. Et abordé les perspectives de transition vers des projets bancables et l’accès élargi aux financements climatiques.

Cet engagement à l’échelle internationale confirme le rôle de leadership de la Tunisie dans la résilience des zones côtières et démontre comment les données, la gouvernance inclusive et la coopération internationale peuvent catalyser un changement transformateur à l’échelle locale.