JCC | Courts Métrages : Ouverture des inscriptions pour la compétition officielle

Le comité général des Journées Cinématographiques de Carthage vous annonce l’ouverture des inscriptions de la compétition officielle des courts Métrages jusqu’au 30 Septembre 2025

Les films doivent être inscrits obligatoirement sur le lien dédié, rappellent les organisateurs

Cette année, les JCC auront lieu du 13 au 20 décembre 2025 et cette 36ème édition rendra hommage au musicien, dramaturge, acteur et journaliste libanais Ziad Rahbani disparu le 26 juillet dernier à Beyrouth.

Y. N.