Soutien à Gaza | LTDH : Appel à témoignages pour l’ouverture du passage de Rafah

Dans le cadre de ses actions en faveur des droits humains et de la solidarité internationale, la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LTDH) poursuit son engagement en soutien au peuple palestinien et pour la levée immédiate du blocus imposé à la bande de Gaza.

Ce blocus, aggravé par la fermeture du passage de Rafah, soumet la population civile à une famine organisée, représentant une nouvelle forme de crime de génocide.

La LTDH envisage de saisir la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples afin de solliciter des mesures conservatoires urgentes et de dénoncer les violations graves des droits humains liées à cette situation.

À cet effet, la LTDH lance un appel à témoignages auprès de :

Toutes les organisations nationales et internationales, ainsi que les militant·e·s, ayant tenté d’acheminer une aide matérielle ou financière via le poste frontalier de Rafah, et s’étant heurté·e·s à un refus ;

Tous les activistes, associations ou collectifs s’étant rendus légalement en République arabe d’Égypte pour soutenir l’ouverture du passage, et ayant été empêchés d’y accéder, de manifester pacifiquement, ou ayant fait l’objet d’une expulsion arbitraire sans procédure judiciaire.

Nous vous invitons à témoigner de ces faits, en transmettant tout document ou preuve disponible.

Chaque témoignage devra inclure :

L’identité du témoin (ou de l’organisation) ;

Les coordonnées de contact ;

Le récit détaillé des faits ;

La signature (et le cachet officiel de l’organisation, le cas échéant).

Une fiche de témoignage peut être obtenue sur simple demande à l’adresse suivante :

ltdhgaza@gmail.com

Nous comptons sur votre mobilisation, votre attachement aux principes fondamentaux des droits humains et votre solidarité active pour contribuer à la réussite de cette initiative.

Ensemble, brisons le blocus. Ensemble, faisons triompher la justice.

Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme