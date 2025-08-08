Des agents russes présumés arrêtés en Pologne

«À ce jour, 32 personnes soupçonnées de collaborer avec les services spéciaux russes, qui ont commandité des actes de sabotage, ont été arrêtées en Pologne, a déclaré jeudi 7 août 2025 le Premier ministre polonais Donald TuskTusk, selon l’agence de presse polonaise Pap.

Selon AP News, ce groupe de 32 personnes comprend non seulement des Polonais, mais aussi des Russes, des Ukrainiens, des Biélorusses et même… un Colombien.

Le Colombien, qui risque jusqu’à 10 ans de prison pour deux chefs d’accusation liés à un incendie criminel, affirme avoir reçu l’ordre de commettre ces actes de la part des services de renseignement russes, y compris des instructions sur la fabrication de cocktails Molotov, indique l’agence.

Le Premier ministre polonais a averti que les risques posés par les saboteurs du Kremlin constituent une menace «permanente» pour son pays.

«Tout le monde peut voir cela – les États-Unis, l’OTAN, nos alliés européens – comme une menace permanente qui persistera à l’avenir», a déclaré Tusk, cité par l’agence Pap.

La chaîne d’information polonaise TVP World a souligné, pour sa part, que la Pologne est le plus grand État-membre de l’Otan en première ligne face à la Russie et qu’elle constitue une plaque tournante essentielle pour l’aide occidentale à l’Ukraine.

Cependant, comme le rappelle cette chaîne, la position de la Pologne au voisinage de la Biélorussie et de l’Ukraine la rend très vulnérable aux attaques asymétriques de la Russie.

Le Kyiv Independent indique qu’en juin dernier, un Polonais soupçonné d’espionnage pour le compte de la Russie a été arrêté dans le cadre d’une vaste opération contre des réseaux orchestrés par Moscou et Minsk.

Toujours selon ce journal, les responsables politiques occidentaux mettent en garde contre une campagne de sabotage menée par la Russie dans différents pays européens, qui cible en particulier les alliés de l’Ukraine.

H. G.