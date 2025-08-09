Tunisie | La grève dans les aéroports reportée

Prévue les 12 et 13 août 2025, la grève dans les aéroports tunisiens a été reportée, annonce la Fédération générale des transports, relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ce samedi 9 août 2025.

Dans son communiqué, la Fédération précise que cette décision a été prise en vue de «préserver l’intérêt national et éviter tout impact négatif sur le service public aérien, et ce, dans un contexte d’engagements soumis à des régulations internationales».

La même source a ajouté que le report de cette grave représente également une nouvelle chance au dialogue et à la négociation, tout en soulignant que la grève n’est pas un objectif mais un moyen légitime pour les revendications professionnelles et financières.

Y. N.