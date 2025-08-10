Sécurité routière | Béja : Campagne de sensibilisation à Medjez El Bab

Ce samedi 9 août, une campagne de sensibilisation a été menée sur l’autoroute A3 à Medjez El Bab, par l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR), et ce, dans le but de rappeler aux usagers les bonnes pratiques à adopter au volant.

En plein cœur de la saison estivale, le programme national de sécurité routière se poursuit pour prévenir les accidents de la route, indique l’ONSR, en précisant que cette campagne, organisée par la branche régionale du Nord-Ouest a réuni les parties prenantes, à l’instar de la Garde nationale, du Croissant-Rouge tunisien et de l’Organisation tunisienne du transport de Béja.

Les participants ont échangé avec les conducteurs et ont notamment rappelé l’importance du respect du code de la route, en soulignant que face au flux de voyageurs qui augmente durant l’été, la vigilance est davantage de mise.

Ce genre d’initiative joue un rôle important dans la réduction des accidents, en encourageant une conduite plus responsable et en protégeant les vies de chacun, ajoute la même source.

Y. N.