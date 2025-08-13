Décès de l’homme de théâtre Ridha Ben Slimane

Ridha Ben Slimane, homme de théâtre, est décédé ce mercredi 13 août 2025, des suites d’une longue maladie qui l’a empêché d’assister, hier, à l’enterrement de son ami de cinquante ans, le metteur en scène et cinéaste Fadhel Jaziri, inhumé hier au cimetière d’Utique.

Ridha Ben Slimane a pris une part active au mouvement de renouvellement du théâtre tunisien, au cours des cinquante dernières années. Régisseur de théâtre, il a travaillé avec la plupart des metteurs en scène ayant marqué de leur empreinte indélébile le renouveau théâtral tunisien : les Fadhel Jaziri, Fadhel Jaïbi, Raja Farhat, Mohamed Driss et autres Taoufik Jebali. Il a aussi accompagné, dans les années 1980-2000, l’aventure de la troupe du Théâtre Phou, aux côtés du couple formé par Moncef Sayem et feue Raja Ben Ammar.

Taoufik Jebali a commenté la perte de son ami dans un poste Facebook en arabe que nous traduisons ci-dessous : «Ridha Ben Slimane a pris son ultime décision aujourd’hui. Le fondateur du théâtre Phou et le camarade d’El Teatro dans toutes ses tribulations, le compagnon fidèle, l’ami du théâtre et des théâtreux, le chasseur rusé et l’agriculteur tenace, le gentleman aventurier qui traverse nos vies comme une brise d’une rare élégance et douceur. Aujourd’hui il a décidé de s’en aller et de ne plus revenir. C’est son choix. Nous attendrons, nous autres, comme une lointaine moisson ou une tournée théâtrale qui a pris du retard».

L’inhumation du défunt artiste aura lieu cet après-midi à 16h au cimetière de Bouficha où il habite.

I. B.