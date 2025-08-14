L’ATFD dénonce le recul des droits des femmes en Tunisie

A l’occasion de la Journée nationale de la femme, le célébrée 13 août de chaque année en Tunisie, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a lancé un appel aux partis politiques et organisations de la société civile pour les alerter sur le recul des droits en général et des droits des femmes en particulier, en Tunisie. (Des femmes manifestent à, Tunis pour exiger la libération des détenues politiques et d’opinion).

La discrimination à l’égard des femmes, les violences et les violations des droits sont en hausse en Tunisie, accompagnant généralement un «recul des droits acquis les années précédentes», a alerté l’ATFD, à l’occasion de la célébration du 69e anniversaire de l’entrée en vigueur du Code du statut personnel ou Code de la famille en 1956, une avancée révolutionnaire pour les droits des femmes dans un pays arabe, abolissant la polygamie et autorisant le divorce.

Ce recul des droits, selon les auteurs de l’appel, suscite de vives inquiétudes dans un pays qui, depuis des décennies, est un modèle régional en matière de réformes protégeant les droits des femmes.

Les motivations de l’appel semblent s’enraciner non seulement dans un contexte sociopolitique perçu comme restrictif, mais aussi dans des craintes généralisées quant à la fragilité des acquis législatifs des femmes, notamment en matière de représentation, de protection et d’égalité des chances.

Dans ce contexte, l’ATDF alerte sur la dégradation des droits des femmes et dénonce la montée des discriminations, des violences et des atteintes aux libertés, notamment avec l’emprisonnement de nombreuses militantes pour leurs opinions ou leur engagement civique. L’ATDF a parlé de «journée de combat» et non de «journée de célébration», soulignant la persistance d’importantes inégalités, telles que les inégalités salariales et le fort chômage féminin, ainsi que les restrictions générales aux droits civiques.

I. B.