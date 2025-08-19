Bus vandalisé à Tunis | Mandat de dépôt contre le suspect

L’individu qui a caillassé un bus de la Société des transports de Tunis (Transtu) à Sidi Hssine Sijoumi à Tunis a fait l’objet d’un mandat de dépôt.

Le suspect a été déféré en état d’arrestation devant le tribunal de première instance de Tunis 2 ce mardi 19 août 2025 et a fait l’objet de poursuites pour dégradation de biens d’autrui.

Rappelons que la Transtu avait annoncé samedi dernier l’arrestation d’un passager qui a volontairement jeté des pierres sur le bus, tout en affirmant sa volonté de poursuivre l’auteur des dégradations.

Y. N.