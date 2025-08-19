Tunisie | Éducation : Dates des inscriptions en ligne pour les classes préparatoires

La campagne d’inscription en ligne pour les classes préparatoires pour l’année scolaire 2025-2026 en Tunisie débutera vendredi prochain.

Cette opération concerne les enfants nés en 2020, en vue d’une inscription dans les classes préparatoires au sein des écoles primaires publiques et privées, des jardins d’enfants publics et privés, ainsi que des kottabs, précisent le ministère de l’Éducation, celui de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors ainsi que celui des Affaires religieuses.

Les inscriptions se poursuivront jusqu’au jeudi 4 septembre 2025 inclus, via le site dédié .

Y. N.