Vague de solidarité et appels à la libération de Taher Dridi

Arrêté et placé en détention jeudi dernier, le jeune acteur Mohamed Taher Dridi bénéficie d’une vague de solidarité notamment par des artistes et activistes qui appellent à sa libération.

Taher Dridi est pour diffamation suite à des plaintes déposées par un instagrameuses à qui il reprochait de ne pas soutenir la cause palestinienne en refusant de s’aligner au boycott estimant que certaines collaborations s’apparente à la normalisation avec l’entité sioniste.

Plusieurs parties, artistes, chanteurs, humoristes et activistes ainsi que la Coordination de l’action commune pour la Palestine ont exprimé leur soutien à Taher Dridi après le mandat de dépôt émis à son encontre sur la base du décret 54 et ont appelé à sa libération.

« Nous exigeons la fin de toutes les poursuites et harcèlements à son encontre. La poursuite de ces actions serait une criminalisation de la liberté d’expression… Nous appelons tous les partisans et sympathisants de la Coordination, ainsi que tous les citoyens tunisiens épris de liberté, à se mobiliser… à dénoncer et à boycotter toute personne ayant contribué à l’emprisonnement de Taher Dridi, ainsi que tous ceux qui ont ouvertement déclaré que la cause palestinienne n’était « pas leur cause » », lit-on dans le communiqué de la Coordination.

Y. N.