Monastir | Bébés tortues en route vers la mer : De petits pas pour de grandes vies

La plage de Monastir a été le théâtre d’un spectacle fascinant et touchant : l’éclosion des nids de tortues marines, rapporte l’association Notre Grand Bleu.

C’est une véritable lutte courageuse pour la survie : «petites âmes, mais porteuses de toute la magie de la mer », les bébés tortues, encore fragiles, ont émergé du sable, guidées par un instinct puissant pour rejoindre les eaux bleues de la Méditerranée, soutenues dans leur combat par Notre Grand Bleu, dont les efforts constants de surveillance et de protection des nids sont cruciaux pour assurer un avenir à ces espèces vulnérables.

« Chaque mouvement raconte une histoire de patience et de détermination, chaque éclosion est une petite victoire face aux obstacles, fruit des efforts constants de Notre Grand Bleu pour protéger ces êtres fragiles et menacés », lit-on dans une note diffusée par l’association.

Et d’ajouter : « chaque bébé tortue qui atteint la mer nous rappelle que persévérance et espoir peuvent créer des miracles, et que notre engagement pour la mer est une promesse pour l’avenir de la nature et des générations à venir ».

L’association appelle à célébrer ces vies minuscules, à en prendre soin, et à poursuivre la protection la faune marine et ses habitants.

Y. N.