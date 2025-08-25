Sousse | Enquête sur le meurtre d’un migrant subsaharien

Le parquet près le tribunal de première instance de Sousse 1 a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire à la suite du meurtre, à l’arme blanche, d’un migrant originaire d’Afrique subsaharienne, survenu à l’aube du dimanche 24 août 2025.

Selon Mosaïque, le représentant du ministère public ainsi que le juge d’instruction se sont rendus sur place pour effectuer les constatations nécessaires et la brigade de la police judiciaire de Sousse-ville a été chargée de l’enquête.

Selon les premiers éléments, une altercation aurait éclaté entre la victime et un groupe de migrants.