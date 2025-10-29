Sousse | L’élève Omar succombe à ses blessures après une chute d’un bus scolaire

L’élève Omar Meddeb, grièvement blessé suite à une chute d’un bus scolaire est décédé ce mercredi 29 octobre 2025 à l’unité de réanimation de l’hôpital universitaire de Sahloul (Sousse).

C’est ce qu’affirme la radio locale, en précisant qu’Omar (13 ans) a succombé à une grave hémorragie après 9 jours d’hospitalisation en réanimation.

Suite à l’annonce de cette triste nouvelle, de nombreux habitants de la région ont exprimé leur douleur et ont appelé à ouvrir une enquête élargie pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux dans ce drame, tout en rappelant que l’état du transport scolaire dans la région est pitoyable et manque totalement de sécurité.

Y. N.