Etoile du Sahel | Zoubaier Baya jette l’éponge

Le match de l’Etoile sportive du Sahel (ESS) hier, dimanche 26 octobre 2025, contre Nairobi United, n’était pas le plus mauvais que le club de Sousse a joué depuis le début de la saison, mais la perte finale à la loterie des tirs au but a eu l’effet d’une onde de choc chez les supporters et poussé le président Zoubaier Baya à présenter sa démission.

L’Etoile a en effet réussi à inscrire ses deux buts de retard sur le match du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), le second à la 97e minute de la rencontre. Et alors que les «Etoilés» commençaient à y croire vraiment, la perte aux tirs au but (6-7) a eu l’effet d’une douche froide. Et pour cause : l’espoir de voir l’équipe sortir du tunnel après un début de saison catastrophique qui l’a vue se morfondre dans les profondeurs du classement de la Ligue 1 de football, s’est quelque peu évaporé. Il va falloir remobiliser les joueurs et les aider à remonter une nouvelle fois la pente. Ce ne sera pas une sinécure.

C’est ce qui semble avoir décidé le président Zoubaier Baya à présenter officiellement sa démission, ce lundi matin, auprès du secrétariat général du club de Sousse. Outre les mauvais résultats, la situation financière difficile du club et l’absence de perspective de redressement semblent l’avoir convaincu qu’il n’a plus grand-chose à lui donner et que son départ pourrait peut-être susciter des vocations et des ambitions dans l’entourage des «Etoilés».

Le bureau directeur est actuellement en réunion au siège du club afin d’examiner la nouvelle situation et de prendre les mesures nécessaires pour le sortir de la crise, d’autant que le rythme des rencontres va s’accélérer au cours de la prochaine période et dans toutes les sections. Ce qui nécessitera des décisions d’urgence à court terme, ainsi qu’une feuille de route à moyen terme pour redresser les finances du club et le remettre sur les rails du succès.

I. B.