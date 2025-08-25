Tunis | Les auxiliaires médicaux au chômage poussent de la voix

Avec la politique populiste suivie actuellement par le gouvernement qui consiste à intégrer le plus grand nombre de chômeurs dans le secteur public pour réparer ce qui est considéré comme une injustice sociale, faut-il s’étonner de la multiplication des sit-in de diplômés chômeurs de diverses spécialités exigeant un emploi et un salaire décents, et de préférence dans le secteur public, lequel souffre déjà de sureffectif ?

Dans ce feuilleton qui risque de se poursuivre, les auxiliaires médicaux diplômés au chômage ont observé, ce lundi 25 août 2025 un sit-in de protestation devant le siège du ministère de la Santé, à Bab Saâdoun, pour exiger d’être tous recrutés et notamment ceux d’entre eux dont la période de chômage a dépassé dix ans.

Mahbouba Khelifi, la coordinatrice nationale du mouvement des auxiliaires de santé, a déclaré à Diwan FM que ses camarades espèrent une gestion rapide de ce dossier, en appelant, dans une déclaration à Diwan FM, le ministre de la Santé à intervenir personnellement pour trouver une solution rapide au problème.

Les gens ne comptent plus sur eux-mêmes, en faisant valoir leur compétence et leur expériences, puisque l’Etat prudence ou l’Etat Papa Noël est là pour distribuer des cadeaux à tout le monde.

I. B.