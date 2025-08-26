Tunis | Du nouveau dans l’affaire Taher Dridi

L’instagrameuse qui a poursuivi en justice l’artiste et influenceur Mohamed Taher Dridi, a finalement décidé de retirer sa plainte.

Suite à cette décision, le tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné, ce mardi 26 août 2025, la libération de Taher Dridi, qui rappelons-le était en détention depuis jeudi dernier.

Taher Dridi a fait l’objet de poursuites sur la base du décret 54 après deux plaintes déposées par une instagrameuse et son frère. Le conflit a éclaté quand l’artiste a reproché à la plaignante de ne pas soutenir la cause palestinienne en poursuivant certaines collaborations, qui s’apparentent à la normalisation avec l’entité sioniste, avait-il déploré.

Rappelons que le jeune acteur a bénéficié d’une vague de solidarité notamment par des artistes et activistes qui ont appelé à sa libération et à l’abandon des poursuites le visant

Y. N.