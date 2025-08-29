Chats brûlés vifs | L’accusée visée par un mandat de dépôt

Un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de la femme qui a brûlé vifs des chats dans une zone du quartier Mellassine à Tunis.

L’accusée a comparu en état d’arrestation, ce vendredi 29 août 2025, devant le tribunal de première instance de Tunis qui a décidé de la poursuivre pour mauvais traitement envers un animal.

L’avocat de la partie plaignante (associations pour la défense de la cause animale) Mohamed Mekni, s’est réjouit de cette décision en appelant à ce que je justice soit faite.

Y. N.