Enquête à Douar Hicher | Un homme retrouvé mort chez lui

Une enquête pour homicide a été ouverte suite à la découverte du corps en état de décomposition d’un homme, chez lui à Douar Hicher

Le Parquet chargé les unités de la Garde nationale de Douar Hicher de mener l’enquête, indique une source citée par Diwan FM, ce vendredi 29 août 2025, en précisant que le corps de la victime portait des traces de violence, notamment au niveau de la tête.

La même source ajoute que selon les premiers éléments, le décès remonterait à environ quatre jours.

Y. N.