Le FTDES alerte sur la situation de 41 migrants secourus dans la zone SAR maltaise

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a lancé une alerte sur la situation de 41 migrants secourus le 28 août 2025 par le remorqueur Maridive 208 dans la zone SAR maltaise.

Dans un communiqué publié ce lundi 1er septembre 2025, le FTDES indique que Malte et l’Italie refusent d’accueillir les migrants secourus malgré leurs obligations en droit maritime international.

« En l’absence de cadre légal pour l’asile, de la suspension de l’examen des demandes d’asile depuis 2024, du manque de moyens et de l’absence de garanties de protection, la Tunisie n’est pas un lieu sûr de débarquement », estime la même source.

Le FTDES exige par ailleurs une prise en charge humanitaire urgente des migrants et appelle Malte et l’Italie à assumer leurs responsabilités légales et internationales, tout en rejetant toute tentative d’imposer à la Tunisie le rôle de plateforme de débarquement et de tri.

Y. N.