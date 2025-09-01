Paris | Deux Tunisiens arrêtés avec 10 millions d’euros de bijoux de luxe

Deux Tunisiens, dont un mineur, ont été arrêtés samedi dernier à Paris en possession de bijoux de luxe, dont la valeur est estimée à près de 10 millions d’euros.

C’est ce qu’a annoncé le Parquet de Paris, cité par les médias locaux, en précisant que les deux suspects ont été interpellés à la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris.

Ils étaient notamment en possession d’une montre Rolex, d’un collier, d’une bague et de boucles d’oreilles qu’ils avaient dissimulés dans leurs sous-vêtements, indiquent encore les médias français.

Le Parquet a saisi la brigade de répression du banditisme d’une enquête pour recel de vol en bande organisée, sachant que l’un des deux suspects est mineur.

Y. N.